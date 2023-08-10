الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" يعيد التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة أسيوط

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارًا بإعادة التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة أسيوط برئاسة النائب ياسر عمر. 

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالي في نص مادته الأولى:

تعيين النائب ياسر عمر محمد أمين المحافظة، والنائب علي محمد عبد الرحمن مهران والنائب مجدي عبد الرحيم سليم وممتاز محمد عامر وكامل أحمد كامل وعمرو محمد لطفي منتصر مالك يعقوب، أمناء مساعدين.

وشمل القرار تعيين كل من محمود معوض نفادي لأمانة التنظيم، ومحمد سعد محمد لأمانة العضوية، وعبد المحسن محمد عبد المحسن لأمانة الشباب وهبه الله محمد جمال الدين لأمانة المرأه وعبد العال علي عبد العال لأمانة ؤئون المجالس المحلية، وعبد الحكيم أحمد عثمان لأمانة شؤون المجالس البرلمانية، ولوله محمد محمد عطا لأمانة الإعلام، والنائبة هند جوزيف أمين لأمانة العلاقات العامة ومحمد محمود فرغلي لأمانة العمل الجماهيري، وعلاء عرفات خليفة لأمانة المهنيين، والنائبة مريم عبد الملك لأمانة التدريب والتثقيف، وعبد الناصر بكر أحمد لأمانة العمال والفلاحين، وجيهان أحمد عمار لأمانة ذوي الإعاقة، والنائب مصطفى محمود إبراهيم لأمانة قطاع الأعمال، وأحمد محمد سيد لأمانة شئون السياحة والآثار.

كما تم تعيين كل من مديحة حسني درويش لأمانة الزراعة والموارد المائية، وأسامة محمد عبد الرحيم لأمانة شئون القبائل العربية ومحمد إبراهيم دسوقي لأمانة التعليم والبحث العلمي، وعمران رفعت رمضان لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي، وهاني سلطان لأمانة تنمية الموارد والخدمات المجتمعية، والنائب ناصر عثمان محمد عثمان لأمانة الشئون القانونية، وإبراهيم محمد أبو العيون لأمانة شئون الطاقة والبيئة، وعبد الحكيم عليان عبد العليم لأمانة شئون الإسكان والمرافق، ومحمد السيد محمد لأمانة شئون النقل والمواصلات، وأسماء عبد الرحمن عبد الرحيم لأمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، والنائب أحمد زهير أحمد لأمانة الشئون الاقتصادية والاستثمارية، ومحمد علي إسماعيل لأمانة شئون الصناعة والتجارة، وأحمد عبد السلام أحمد لأمانة شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو علام محمد لأمانة شئون الهيئات الاستشارية، وإيهاب عبد الحميد مصطفى لأمانة شئون المشروعات الصغيرة، ووائل أحمد حسن عبد الرحمن لأمانة شئون العلاقات الحكومية، وأيمن منصور أبوزيد لأمانة شئون الصحه والسكان.

كما تم تعيين كل من نفيسة عبد العزيز سيد وجيهان محمد عمر وصموئيل باقي صدقه وشادي نشات شوقي وأحمد حسام علي أعضاء بهيئه المكتب.

ونص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه، ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

366745622_837698571054894_5461962196471341347_n
366745622_837698571054894_5461962196471341347_n
366549366_837698924388192_339990085587860185_n
366549366_837698924388192_339990085587860185_n
363909687_837698204388264_1256075326909668743_n
363909687_837698204388264_1256075326909668743_n
اتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسيوط الاستثمار الإسكان والمرافق الاقتصادية البحث العلمي التعليم والبحث العلمي التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟