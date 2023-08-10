"مستقبل وطن" يعيد التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة أسيوط

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارًا بإعادة التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة أسيوط برئاسة النائب ياسر عمر.

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالي في نص مادته الأولى:

تعيين النائب ياسر عمر محمد أمين المحافظة، والنائب علي محمد عبد الرحمن مهران والنائب مجدي عبد الرحيم سليم وممتاز محمد عامر وكامل أحمد كامل وعمرو محمد لطفي منتصر مالك يعقوب، أمناء مساعدين.

وشمل القرار تعيين كل من محمود معوض نفادي لأمانة التنظيم، ومحمد سعد محمد لأمانة العضوية، وعبد المحسن محمد عبد المحسن لأمانة الشباب وهبه الله محمد جمال الدين لأمانة المرأه وعبد العال علي عبد العال لأمانة ؤئون المجالس المحلية، وعبد الحكيم أحمد عثمان لأمانة شؤون المجالس البرلمانية، ولوله محمد محمد عطا لأمانة الإعلام، والنائبة هند جوزيف أمين لأمانة العلاقات العامة ومحمد محمود فرغلي لأمانة العمل الجماهيري، وعلاء عرفات خليفة لأمانة المهنيين، والنائبة مريم عبد الملك لأمانة التدريب والتثقيف، وعبد الناصر بكر أحمد لأمانة العمال والفلاحين، وجيهان أحمد عمار لأمانة ذوي الإعاقة، والنائب مصطفى محمود إبراهيم لأمانة قطاع الأعمال، وأحمد محمد سيد لأمانة شئون السياحة والآثار.

كما تم تعيين كل من مديحة حسني درويش لأمانة الزراعة والموارد المائية، وأسامة محمد عبد الرحيم لأمانة شئون القبائل العربية ومحمد إبراهيم دسوقي لأمانة التعليم والبحث العلمي، وعمران رفعت رمضان لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي، وهاني سلطان لأمانة تنمية الموارد والخدمات المجتمعية، والنائب ناصر عثمان محمد عثمان لأمانة الشئون القانونية، وإبراهيم محمد أبو العيون لأمانة شئون الطاقة والبيئة، وعبد الحكيم عليان عبد العليم لأمانة شئون الإسكان والمرافق، ومحمد السيد محمد لأمانة شئون النقل والمواصلات، وأسماء عبد الرحمن عبد الرحيم لأمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، والنائب أحمد زهير أحمد لأمانة الشئون الاقتصادية والاستثمارية، ومحمد علي إسماعيل لأمانة شئون الصناعة والتجارة، وأحمد عبد السلام أحمد لأمانة شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو علام محمد لأمانة شئون الهيئات الاستشارية، وإيهاب عبد الحميد مصطفى لأمانة شئون المشروعات الصغيرة، ووائل أحمد حسن عبد الرحمن لأمانة شئون العلاقات الحكومية، وأيمن منصور أبوزيد لأمانة شئون الصحه والسكان.

كما تم تعيين كل من نفيسة عبد العزيز سيد وجيهان محمد عمر وصموئيل باقي صدقه وشادي نشات شوقي وأحمد حسام علي أعضاء بهيئه المكتب.

ونص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه، ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

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