الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة نصبت على أصحاب الأكشاك بزعم إنهاء التراخيص

ضبط سيدة
ضبط سيدة

نجحت الداخلية في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك بدائرة قسم شرطة النزهة، وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامهم بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أنها محكوم عليها في عدة قضايا بالحبس 8 سنوات، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

ضبط سيدة وزارة الداخلية النصب جرائم النصب والاحتيال النزهة

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