حيلة جديدة للنصب على المواطنبن.. سقوط عصابة "الأونلاين" ببنى سويف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى ببنى سويف تخصصوا فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج عن بيع هواتف محمولة بالتقسيط وبأسعار مخفضة، واستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الهواتف، والتحصيل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

ضبط لصوص بني سويف بهواتف محمولة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "4 هواتف محمولة - 8 شرائح لهواتف المحمول- مبلغ مالى - كمية من مخدرى (الهيروين- الآيس)"، وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود 2 محفظة إلكترونية بهما رصيد مالى، كما تبين إدارتهم 10 حسابات على موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتس آب" المستخدمين فـي ارتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 24 واقعة نصب بذات الأسلوب، لتحقيق مكاسب مالية وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطي.