ضبط رجل أعمال شهير متهم بغسل مليوني جنيه من جرائم النصب

قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لقيامه بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات- مقيم بالجيزة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.