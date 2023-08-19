بـ2.8 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة".

وكشفت التحريات عن عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة الذى نتجت عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسيل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات)، فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسيل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.