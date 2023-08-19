السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ2.8 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة".

وكشفت التحريات عن عدم التزام المتهم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة الذى نتجت عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسيل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات)، فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسيل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

الفرح تحول لمأتم.. قصة وفاة عروس ونجاه زوجها في انقلاب سيارة الزفة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

بـ2.8 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بدون مناسبة.. في محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور.. جديد وفتاوى المقاهي

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس