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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نصب بالملايين وهروب من الضحايا.. رحلة "مستريحة الأجهزة الكهربائية" بعين الصيرة

حبس
حبس

"أنا معاكوا من سنين في المنطقة وكلكم هتبقوا شركاء معايا في المعارض".. بهذه الجملة استدرجت سيدة أربعينية جيرانها وأقاربها واستولت على أموالهم بحجة توظيفها في مجال الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح سنوية تصل لـ 30% في منطقة عين الصيرة.

وصارت الأمور على ما يرام عدة شهور حتى بدأت السيدة تتأخر عن سداد الفوائد، وعند مطالبتها بالمبالغ المالية بدأت تواعدهم بتجميعها ورد المبالغ المالية لهم بعد سنة، ولكن مرت الشهور ولم تفِ بوعدها كل هذه الأمور جعلت الضحايا يغضبوا عليها ويطالبوا برد أموالهم التي تصل لملايين وهذا ما جعل السيدة صاحبة معارض الأجهزة الكهربائية تفر هاربة حتى تم ضبطها.

  • اعترافات المتهمة

وعقب ضبطها اعترفت أمام النيابة العامة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء أجهزة كهربائية بأسعار أرخص من سعر السوق بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وادعت شراء أجهزة كهربائية، نظير مبالغ مالية أقل من السوق وجمعت المال من 30 ضحية، وعقب إثبات تورطها تم إحالتها لمحكمة الجنح، وقضت محكمة جنح مصر القديمة بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

  • تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

كان ورد لقسم شرطة مصر القديمة عدة بلاغات من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم، من سيدة تدعى "رضا"، بزعم شرائها أجهزة كهربائية لهم، ثم هربت ولم توفرها ولم يستردوا أموالهم، وبإجراء التحريات أمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة الاجهزة الكهربائية عين الصيرة أرباح سنوية سيدة أربعينية سداد الفوائد

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