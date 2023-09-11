الداخلية تضبط مستريح الفاكهة في القاهرة وعصابة سرقة الدرجات النارية بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من قبل 4 مواطنين ومقيمين بمحافظة القاهرة، حيث تعرضوا للضرر من قبل مالك شركة استيراد وتصدير بنفس المحافظة، حيث قام بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها بينهم.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ 2,431,000 مليون جنيه مصري و10 آلاف دولار أمريكي من المُبلغين، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح المتفق عليها.

تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية

تبيّن من التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، على أمل الحصول على أرباحهم أو استرداد أموالهم.

وبعد الفحص، تم تحديد أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في 15 قضية "شيك"، بإجمالي حكم بلغ 35 سنة حبس ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها على النيابة المختصة.

الداخلية تضبط عصابة سرقة الدراجات البخارية بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل توصيل طلبات - مقيم بمحافظة الدقهلية) باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

البحث الجنائي ينجح في القبض علي المتهمين

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن وراء ارتكاب الواقعة (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط الجناة وعند مواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأكدوا أنهم قاموا بتشكيل عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “المغافلة”، وأضافوا أنهم قاموا بسرقة 8 دراجات نارية، وقد قدموا معلومات عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الداخلية تضبط عصابة تسرق الهواتف المحمولة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (سائق - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة هاتفه المحمول حال تواجده بدائرة القسم.

بعد الفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (اثنان عاطلان لديهما معلومات جنائية ويقيمان في دائرة القسم). وبعد مواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهما عصابة مختصة في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، كما أضافا بأنهما ارتكبا 12 واقعة سرقة أخرى في دائرة القسم وقاما ببيع المسروقات لآخر عاطل لديه معلومات جنائية ويقيم في دائرة القسم وهو سيء النية. تم ضبطه وأرشدهما بشأن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.