"البوتاسيوم معدن مهم بالجسم".. تعرف على أسباب الانخفاض وكيفية تفاديها

يعد البوتاسيوم أحد معادن الجسم التي تحمل شحنات كهربائية، وهو من أهم العناصر لعمل الخلايا، والأعصاب والعضلات، ويجب أن يحافظ الإنسان الطبيعي على معدل البوتاسيوم في جسمه عند نسبة 5.5 أو 6 فإذا تراجعت النسبة تضطرب جميع وظائف الجسم وقد يؤدي ذلك إلى توقف عضلة القلب، وفي حالة ارتفاع نسبة البوتاسيوم أيضًا تتضرر خلايا الجسم.

أسباب تغير نسب البوتاسيوم في الدم

ووفقًا لموقع health هناك عدة أسباب وراء انخفاض البوتاسيوم في الدم، أهمها القئ المستمر في حالات التهاب المعدة، وأمراض المريء، والإسهال، والإفراط في استخدام المشروبات الكحولية، مدرات البول، وأمراض الكلى، والتعرق المفرط والإفراط في استخدام المسكنات، وقصور حمض الفوليك، ومن أسباب ارتفاع نسب البوتاسيوم في الدم عن الحد المسموح، جفاف سوائل الجسم، ومشاكل الكلى، والجروب التي قد تسبب نزيفًا قويًا.

أطعمة تساعد على تعزيز البوتاسيوم في الجسم

الموز والجوافة والبطاطس من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسب بوتاسيوم، والأفوكادو والتمر والخوخ واللبن، والقهوة وعصير الفواكه، وعصير التفاح، لذا في حالة ارتفاع نسب البوتاسيوم عن الحد المعتاد، يجب التقليل من تلك الأطعمة.

فوائد البوتاسيوم

يحافظ البوتاسيوم على صحة القلب، وضغط الدم ويخفض من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، ويحافظ على صحة العظام والعضلات، حيث يخفض من نسب فقد البوتاسيوم، والوقاية من الإصابة بحصوات الكلى، ويقلل احتباس الماء في الجسم.

وللبوتاسيوم عدة فوائد لكبار السن، لذا يجب عليهم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة منه، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب، وحصوات الكلى وهشاشة العظام.

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