السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما سيحدث لجسمك عند الامتناع عن السكر

الامتناع عن السكر
الامتناع عن السكر

يعرف السكر بأنه عدو الإنسان، فهو السم الأبيض، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا قمت بالامتناع عنه، وقد تأتي العديد من المشاكل الصحية بسبب تناول السكر أو المأكولات السكرية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

ومن المعروف أن معظم أمراض الجسم التي يعاني منها الإنسان بسبب الإفراط في تناول السكر أو المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، ولحمايتك من أمراض السكرى وحماية أسرتك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل أمراض السكرى والجانب الإيجابي عند الإضراب عن تناول السكر، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"..

ماذا يحدث لجسمك عند الإضراب عن السكر؟

هناك بعض الأعراض التي ستشعر بها عند الإضراب عن السكر، تعرف على أبرزها في السطور التالية:

1- الخمول والتعب.
2- النعاس.
3- الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.
4- فقدان الوزن.
5- الغثيان.
6- صعوبة التركيز.

مخاطر تناول السكر بكثرة على جسمك

هناك أمراض يصاب بها الجسم خصوصاً بعد الإكثار في تناول السكر، إليكم أبرزها في السطور التالية:

1- زيادة في الوزن والسمنة المفرطة.

2- الإصابة بمرض السكرى.

3- الإصابة بأمراض القلب.

4- ظهور حب الشباب في الوجه وباقي الجسم.

5- يؤثر تناول السكر على تدفق الدورة الدموية إلى جميع أنحاء الجسم، ويؤثر على الانتصاب لدى الرجال.

6- تسوس الأسنان، حيث إنه تتغذى البكتيريا المسببة لتآكل مينا الأسنان على السكر.

7- الإصابة بالفشل الكلوي.

8- الإصابة بأمراض المفاصل التي تؤثر فيما بعد على العظام.

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الجانب الإيجابى من امتناعك عن السكر

يؤثر السكر بشكل كبير على صحة الإنسان إذا تم الإفراط فيه، ولكن من الجانب الصحي إذا تمكنت من الامتناع عن تناول المأكولات السكرية التي تحتوي على السكر، إليكم التفاصيل:

1- تحسن في ليونة الجلد وسلامة الجلد.
2- انتظام مستويات سكر الدم.
3- تحسن في وظائف الكبد والكلى.
4- انخفاض معدل السعرات الحرارية اليومية، الذي قد يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.

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