لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. "شعبة الاتصالات" تناشد السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين جاءت في التوقيت المناسب وتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.

وأكد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جملة حزمة قرارات الرئيس السيسي أسعدت جموع الشعب المصري والتي يصل تكلفتها نحو 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة بداية من أكتوبر المقبل، بعد إقرار منحة الغلاء الاستثنائية وزيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى حزمة من الحماية الاجتماعية تكافل كرامة ودعم الفلاحين والمزارعين وإسقاط الديون عنهم.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرارات الرئيس السيسي التي حملت معها شعوره بالمواطن وهمومه في ظل أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية والتي أثرت على جميع أسعار السلع والمنتجات عالميا ومحليا.

وقال إن أعضاء الشعبة يشكرون الرئيس السيسي على الإنجازات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مطالبين إياه بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف أن ما تم إنجازه من مشروعات في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق ولم يحدث من قبل، موضحا أن الرئيس قدم تضحيات كبيرة من أجل استقرار الوطن ويسعى إلى حياة أفضل للشعب المصري وقام بإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير جميع الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطن ويعد هذا المشروع أكبر مشروع للتنمية المستدامة في قارة إفريقيا.

وأردف أن دعم الرئيس السيسي للمستثمرين والصناع والتجار خلال المرحلة الحالية وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل أدى إلى تغيير سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية، مطالبا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الحكومية.