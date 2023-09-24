الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات ميدانية لمتابعة الخدمات الرقمية للمواطنين فى دمياط

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط

قال الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، إن هناك خطوات موسعة في كافة الجهات التنفيذية نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.


وأضاف نائب محافظ دمياط في تصريحات صحفية له، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط.

 

وأكمل نائب محافظ دمياط، أنه تمت متابعة منظومة عمل المراكز التكنولوجية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والالتزام بالمواعيد القانونية لإنهاء تلك المعاملات.

حملات للرقابة على الاشتراطات البنائية 

كما يجرى متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات.

ووجه نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات بنطاق الوحدة المحلية من خلال المركز التكنولوجى وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

على جانب آخر، اجتمع  نائب المحافظ مع رئيس الوحده المحلية ومدير المركز التكنولوجى، وذلك لمناقشة إنهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشأن وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

قرى ومدن محافظ دمياط نائب محافظ دمياط كفر البطيخ المراكز التكنولوجية

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