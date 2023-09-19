أمين عام اتحاد الغرف التجارية: دورنا جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن دور الاتحاد هو جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، ولتحقيق ذلك فإن المستثمر المحلي أو الأجنبي يستهدف أمرين مهمين جدًا، هما الاستقرار السياسي والأمني، والبنية التحتية والتشريعية.

وأضاف عز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجهد كبير في هذين الأمرين، مؤكدًا أن المواطن المصري هو الشريك الأساسي في كل الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية والقيادة السياسية، معقبًا: "اليوم نحتاج لحصد كل ذلك لتحقيق الرخاء".

ثورة تشريعية وإجرائية ساهمت في تحسن مناخ أداء الأعمال

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أننا شهدنا ثورة تشريعية وإجرائية في المرحلة الماضية، واليوم نرى نتاجها من خلال تحسن مناخ أداء الأعمال، مردفًا: "سيحدث ذلك مع استمرار هذه الثورة، والتعديلات التشريعية والإجرائية، والدخول في الحكومة الإلكترونية".

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي في المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، متابعًا: "اليوم نحن إحدى الدول القليلة في العالم التي يمكن إنشاء شركة عبر الإنترنت، بفضل التحول للحكومة الإلكترونية في مجالات كثيرة، ولكن ما زال الطريق أمامنا طويلًا".