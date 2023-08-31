رئيس «تجارية الإسماعيلية» يستقبل سفير سيرلانكا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، ماريموتو كارباريا سفير سيرلانكا بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون والتبادل التجاري المشترك.

حضر اللقاء كل من أسامة العدوي نائب ثان غرفة الإسماعيلية، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق، وأعضاء مجلس الإدارة محمد فايق، أحمد موسي، صابر همام، كمال حمودة، حاتم العدوي، علي العدوي، محمد عبد المحسن، علي العكرمي سكرتير عام تجار شعبة الخضر والفاكهة، محمد السيد مدير الغرفة، جمال الطيب «شعبة الإستيراد والتصدير».

وضم الوفد السيرلانكي، كاسون بالاسوريا، مسئول ملف التجارة الخارجية، ضياء الشربيني، مساعد الملحق التجاري.

وخلال كلمته، رحب الشافعي بالسفير والوفد الدبلوماسي المرافق له، مشيرًا إلي أن محافظة الإسماعيلية تتمتع بعدد من المقومات الإستراتيجية والجغرافية التي تجعلها سوق تصديري دولي جذاب، لافتا إلي أن مصر تعد بوابة للدول العربية للإستثمار الدولي، كذلك بوابة أفريقيا.

ونوه إلى أن أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية ورئيس الإتحاد الأفريقي، يعمل بجدية لفتح آفاق استثمارية دولية علي أوسع نطاق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المستثمرين مميزات نوعية خاصة.

ولفت إلي أن مصر محظوظة بانضمامها لمجموعة البريكس، خاصة أنها من أوائل الدول الكبري التي تقدمت بطلب الإلتحاق للمجموعة، وحظيت بالموافقة لأهميتها السياسية والدولية بعد العمل الشاق لفخامة الرئيس وحرصه علي توطيد العلاقات الدولية.

وأشار “الشافعي” إلي مقومات محافظة الإسماعيلية في المجال الزراعي والسياحي، معربا عن أمله أن تصبح الإسماعيلية في القريب العاجل من محافظات الطراز الأول في هذا المجال.

من جانبه، أشار سفير سريلانكا بالقاهرة إلي عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا منذ عقود طويلة، مستشهدا بمنزل "أحمد عرابى باشا" الذى أصبح متحفا باسمه فى مدينة كاندى ثانى أكبر مدن سريلانكا كما أنشأ مدارس لتعليم الإسلام باسمه تجسد قدم تلك العلاقات.

كما أشار السفير إلي ضرورة العمل الجاد من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا من خلال عقد عدد من البروتوكولات في الفترة المقبلة بين الغرف التجارية في البلدين.

وحول انطباعه عن مصر وشعبها، قال سفير سريلانكا إن مصر دولة جميلة وشعبها طيب ودود، يمكنك أن تتحدث مع أى شخص فيها، كما أنّ الحكومة المصرية تقدم لنا كل التسهيلات بترحاب شديد، بالإضافة إلى أنّ المجتمع الدبلوماسى يحظى بقدر كبير من الإحترام والتفاهم، ونأمل فى مزيد من التعاون وتوطيد الصداقة بين الشعبين.

وعلي هامش الزيارة، حرص الجانبان علي إجراء جولة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، كان في إستقبالهم خلالها المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، المهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الإستثمار، إستمع خلالها إلي شرح عن مقومات المنطقة وفرص الإستثمار والتعاون بين الجانبين المصري والسيرلانكي.

واختتمت الزيارة بتفقد أحد المصانع بالمنطقة وهو مصنع لصناعة إكسسوارات الملابس الجاهزة.