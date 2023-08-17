رئيس "تجارية الإسماعيلية" أمينا لصندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية

حسم أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، مقعد منصب أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام.

وفاز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، خلفا للمهندس إبراهيم العربي، عن الفترة 2023-2027.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والعاملين بها، بالتهنئة، إلى أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، لتولي سيادته منصب امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية - وذلك خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للإتحاد لإنتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة "2023 - 2027".