مدرب نانت يتحدث عن تألق مصطفى محمد أمام لوريان في الدوري الفرنسي

تحدث بيير أريستوي المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، عن تألق الدولي المصري مصطفى محمد أمام لوريان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بالدوري الفرنسي.

وحقق نانت فوزا كبيرا على لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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مدرب نانت: مصطفى محمد يمتلك الجودة

وقال بيير أريستوي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي نانت: "هدف مصطفى محمد؟ من المهم عدم الاعتماد على شخص واحد، مصطفى محمد يمتلك الجودة، وكذلك سيمون وجاناجو أيضا فهذه خيارات جيدة بالنسبة لي وتسبب مشاكل للخصوم".

وأضاف: "لقد أردت مكافأة ماتياس أبلين فقد قدم عملاً جيدًا الأسبوع الماضي وكان من المهم أن يشعر بالاندماج مع الفريق ومع المستوى المميز لماتياس ومصطفى محمد بدأنا المباراة بخطة 4-4-2".

وأردف: "كنا نعلم أنه من العصب اللعب بخطة 5-4-1 أمام لوريان، وكنا نرغب في ممارسة المزيد من الضغط عليهم من خلال مهاجمينا".

وأتم: "سعيد للغاية بإحرازنا 5 أهداف بخمسة لاعبين مختلفين لأنه من الصعب الاعتماد على لاعب أو اثنين، هناك الثقة في باقي اللاعبين واللاعبون هم الذين يظهرون أنفسهم في أفضل حالاتهم".

نانت يحقق فوزا مثيرا على لوريان في الدوري الفرنسي

حقق نانت فوزا مثيرا على حساب ضيفه لوريان 5 /3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم لوريان عن طريق إيلي كروبي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك مايس إيلين التعادل لنانت في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 46 سجل إراي كيومارت الهدف الثاني لنانت، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما سجل رومان فايفر الهدف الثاني للوريان في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83 سجل فلورنت مونت الهدف الرابع لنانت، قبل أن يعود لوريان للتسجيل عبر تويسون أبيجون في الدقيقة 85، فيما تكفل مويسي سيمون بتسجيل الهدف الخامس لنانت من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع نانت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد لوريان عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.