مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لاكتساح لوريان بخماسية في الدوري الفرنسي

حقق فريق نانت فوزا كبيرا على ضيفه لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي شهدت تألق الدولي المصري مصطفى محمد.

وسجل مصطفى محمد هدفًا رائعًا لصالح نانت من ركلة حرة مباشرة، ليشارك في حفلة أهداف أصحاب الأرض خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وارتفع رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فريق لوريان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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أحداث المباراة

فريق لوريان تقدم في الدقيقة السادسة عن طريق إيلي جونيور كروبي من رأسية رائعة قبل أن يدرك ماتياس أبليني التعادل لصالح فريق نانت في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع إراي كوميرت أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وسجل مصطفى محمد أجمل أهداف المباراة لصالح نانت في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة سددها من منسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى فريق لوريان.

وتمكن رومان فايفري من تقليص الفارق لصالح لوريان في الدقيقة 75 من عمر المباراة، قبل أن يسجل فلوران موليه الهدف الرابع لصالح نانت بعد مجهود فردي مميز من موسيس سيمون الذي تلاعب بالدفاع ثم مرر الكرة عرضية إلى موليه الذي وضع الكرة في المرمى.

وأحرز توسن أييجون الهدف الثالث لصالح لوريان بعد دقيقتين فقط من الهدف الرابع لصالح لوريان.

واختتم موسيس سيمون خماسية نانت في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح المهاجم البرازيلي ماركينيوس الذي شارك بديلاً لمصطفى محمد في الدقيقة 80 من عمر المباراة.



مصطفى محمد يطارد مبابي على صدارة هدافي الدوري الفرنسي

رفع مصطفى محمد رصيد أهدافه عند 5 أهداف في المركز الثاني خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومتصدر قائمة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.