مصطفى محمد يقصف شباك لوريان بتسديدة صاروخية ويزيد تقدم نانت (فيديو)

أضاف مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق نانت، هدف فريقه الثالث في مرمى نادي لوريان في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي.

ويتقدم فريق نانت على ضيفه لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما انتهى الشوط الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل مصطفى محمد هدف فريقه الثالث في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة سددها ناحية المرمى وسكنت الشباك أعلى يمين الحارس.

ورفع مصطفى محمد رصيده للهدف الخامس، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي خلف كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان المتصدر بسبعة أهداف.

وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس، بعد تألقه مع الفريق، وتسجيله 3 أهداف في بطولة الدوري

وحصد مصطفى الجائزة بعد جمعه أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي، بنسبة تصويت بلغت 82.04%، مقابل 9.75 لـ بيدرو شيريفيلا، و3.75 لـ دوجلاس أوجوستو، و1.57% لـ بيير جابرييل.

تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام نانت بالدوري

حراسة المرمى: ديشامب

خط الدفاع: دوفرين، كومارت، كاستليتو، مرلين

خط الوسط: شيرفيلا، أوجستو، موليت

خط الهجوم: موسيس، مصطفى محمد، أبلين