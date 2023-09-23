تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 على النايل سات بجودة HD وSD المفتوحة من الموضوعات التى يتزايد مدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و2 على النايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات التي يتابعها الملايين من مختلف الدول، حيث أنها متخصصة بالأحداث الرياضية تنقل جميع المباريات وعدد كبير من البطولات في رياضة كرة القدم والرياضات المختلفة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

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القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة إس دي.

من خلال القمر الصناعى عرب سات

تردد قناة أبو ظبي واحد واثنين على العرب سات

تردد القناة 11804.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة hd.

خطوات ضبط قناه أبو ظبي الرياضية

اختيار القائمة الرئيسية من جهاز التحكم "الريموت".

تحديد نوع التثبيت بالضغط على كلمة الاختيار اليدوي من القائمة الرئيسية.

اختيار القمر الصناعي من قائمة الأقمار الصناعية.

إدخال تردد القناة المراد تثبيتها.

يتم اختيار بحث بعد تجميل القناة والضغط على كلمة تثبيت.

انتظار اكتمال التحميل والضغط على كلمة حفظ.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى بطولة الدوري الإفريقي- دوري السوبر ليج الإفريقي، أقيمت يوم السبت 2-9-2023، وأسفرت عن وقوع الأهلي في صدام مع نادي سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المستحدثة.

وبذلك يخوض الأهلي مواجهته ضد سيمبا التنزاني في افتتاح البطولة بمدينة دار السلام.

وجاءت نتيجة قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي كالتالي:

1- سيمبا التنزاني ضد الأهلي.

2- مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي.

3- إنييمبا النيجيري ضد الوداد المغربي.

4- بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.