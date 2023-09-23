برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتعميق التصنيع المحلى تنعكس على دعم وتطوير القطاعات

قال زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة المصرية، ينعكس على التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات.

وأوضح "عباس" في تصريحات صحفية له، الصناعة المصرية بمثابة قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وتحقيق التنمية المستدامة.

ترسيخ القيمة المضافة في الصناعة المصرية

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تعزيز العمل على ترسيخ القيمة المضافة في الصناعة المصرية، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وأن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد قدراته التنافسية إقليميا وعالميا.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي مما يحقق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

توطين الصناعة سيعمل على تعزيز فرص العمل

وتابع عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعة سيعمل على تعزيز فرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال الموجودين فيه.

وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الإنتاج؛ بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.

على جانب آخر تنطلق بعد غد الإثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها شرم الشيخ لأول مرة بإفريقيا، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، ويتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات، تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»، وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري.