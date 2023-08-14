الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو القطامى: توجيهات الرئيس بتعميق الصناعة المحلية يقلل من فاتورة الاستيراد

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والتي أسهمت في تعزيز فرص توطين الصناعة المحلية.

وقال "القطامي"، في تصريحات له اليوم، إن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تعميق الصناعة المحلية يقلل من فاتورة الاستيراد وهو ما يوفر العملة الصعبة، ويحسن الميزان التجاري أيضًا ويجعله في صالح مصر مستقبلا، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الجهود وتهيئة المناخ بشكل أفضل لهذا لتحقيق هذا الغرض.

وأوضح أن توطين الصناعة المحلية يساعد في زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير فرصة جيدة؛ للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب.

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