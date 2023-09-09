رئيس التنمية الصناعية: ما يحدث نقلة كبيرة فى ملف الصناعة ستظهر نتائجها قريباً

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التوجيهات الرئاسية للحكومة المتعلقة بملف دعم الصناعة المصرية وحوافز التصنيع المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك اهتمامًا غير طبيعي بملف الصناعة مقارنة بسنوات سابقة.

وأضاف أن ما يحدث نقلة كبيرة في ملف الصناعة ستظهر نتائجها قريباً، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز اهتمامه على دعم الصناعة بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن هناك تركيزا كبيرا خلال الفترة الأخيرة على ملف الصناعة من خلال توفير بيئة تشريعية وعملية وتهيئة المناخ العام لدعم الاستثمار، موضحاً أن الجهات المعنية توفر كل التسهيلات لإقامة مشروعات استثمارية كبيرة من كبري الشركات العالمية.