السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عقاقير طبية في مخزن أدوية غير مرخص بالقاهرة

عقاقير طبية
عقاقير طبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن تابع لشركة للتجارة والشحن بدون ترخيص "يحمل جنسية إحدى الدول" – عامل بالمخزن) لإدارتهما المخزن بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصديرها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة وتهربهما من سداد الرسوم المقررة .. وعثر بداخل المخزن على (عدد 11 ألف عبوة أدوية  مجهولة المصدر).

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة صاحب مخزن مجهولة المصدر كميات كبيرة من العقاقير الطبية بدون ترخيص

مواد متعلقة

سقوط تاجر مخدرات بـ"كيلو هيروين" فى القناطر الخيرية بالقليوبية

ضبط 50 كيلو مخدرات والقبض على 22 مجرمًا فى 3 محافظات

ضبط 12 كيلو مخدرات و7 أسلحة محلية فى بنى سويف

حيلة جديدة للنصب على المواطنبن.. سقوط عصابة "الأونلاين" ببنى سويف

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

"العلمين الجديدة" و"العاصمة الإدارية".. نماذج حاضرة فى جلسات مؤتمر دولى بالأردن

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة