ضبط 50 كيلو مخدرات والقبض على 22 مجرمًا فى 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسوان- دمياط- أسيوط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات، كمية من مخدرى «الهيروين، الشابو»، بحوزة 7 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

ونجحت الحملات في ضبط 3 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالها «2 فرد محلى- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 842 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بنطاق مديرية أمن أسوان.

ضبط 5 قضايا تجارة مخدرات وأسلحة نارية

ونجحت الحملات في ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلوجرامات، كمية من مخدرى «الهيروين، الشابو»، 3 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، بنطاق مديرية أمن دمياط.

وتمكن الحملات من ضبط 39 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها «17 بندقية آلية- 14 بندقية خرطوش- 15 فردا محليا- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 39 متهمًا لـ 24 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,430 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 1,100، كمية من مخدرى «الشابو، الأفيون»، بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 286 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بنطاق مديرية أمن أسيوط.