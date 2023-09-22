استغلت زوجها وسلبت كل ما يملك.. تفاصيل إنقاذ رجل مسن من الشارع

نجح فريق التدخل السريع بالغربية، بقيادة خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية، من إنقاذ رجل مسن من الشارع بعد أن تركته زوجته وأبناؤه الأربعة بالشارع.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

حيث تلقى فريق التدخل السريع، بلاغًا بوجود مواطن بمنطقة كوبري العشرة، ينام تحت إحدى الأشجار بالشارع.

وكشفت التحريات عن أن الرجل المسن بلا مأوى، بعد تخلي زوجته وأبنائه عنه، وهو كان يعمل بالخارج، ويرسل الأموال إلى زوجته، والتي استغلت ذلك بكتابة كل ما يملك باسمها ومع أول خلاف بعد عودته كان مصيره الشارع.

وبالتعامل مع الحالة أفاد بأنه كان مسافرًا للخارج ويرسل لزوجته كل ما يحصل عليه من أموال حتى تم بناء منزل ووضعت الباقي بحسابها بالبنك ومع أول خلاف، طردته هي وأبناؤه خارج المنزل، والذي حاول مرات عديدة العودة، لكنها أبت هي وأبناؤه وتم عرض إدخاله دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، وعلى الفور وافق بعد إقناعه بأن الدولة توفر دور مسنين لمثل حالته أرحم من الشارع.

وكشف الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية أن الفريق يتعامل مع مثل هذه الحالات بسرعة كبيرة حتى لا يتم تشريدهم، مشيرًا إلى أن البلاغات التي يتلاقها الفريق يتم التعامل معها على الفور وبكل جدية.

وأضاف أنه يقوم هو وأفراد الجهاز بالنزول فورًا إلى الحالة لمشاهدتها على أرض الواقع وإجراء تحريات عنها.