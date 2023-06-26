بعد بتر قدمه.. فريق التدخل السريع ينقذ مواطنًا بلا مأوى بالغربية

نجح فريق التدخل السريع بالغربية من نقل مواطن مواليد 1976، 47 عامًا، من مستشفى المنشاوى بعد ان تم بتر القدم اليمنى فوق الركبه بقيادة الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغرببة من مركز كفر الزيات تنفيذآ لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن. وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

ورد بلاغ للدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع بوجود مواطن بمستسفى المنشاوى حالته الصحية لا تسمح بخروجه بدون استلام أحد له لبتر قدمه اليمنى وعلى الفور تم اخطار أحمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، و شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحاله والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل الازم

تبين للفريق ان الحالة لمواطن من كفر الزيات وهو يعانى من قدم المرض السكرى ويحتاج الى عناية خاصة بعد أن تم بتر القدم اليمنى فوق الركبة والقدم الأخر توجد بها بعض المشاكل ويحتاج للمتابعة المستمرة.

تم ادخاله دار المصطفى للمسنين التابعة لإدارة الأسرة والطفولة وهى من المؤسسات التى رحبت بأدخال الحالات الغير قادرة على خدمة نفسها ولو لم يكن لها اى دخل.