الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماعات مكثفة.. وزير الخارجية يلتقى نظيره البرازيلى على هامش الأمم المتحدة

في إطار الاجتماعات المكثفة التي يجريها سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم الجمعة، لقاءً مع وزير خارجية البرازيل "ماورو فييرا"، بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة بمدينة نيويورك.

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

تفاصيل لقاء وزيري خارجية مصر وإيران: ناقشا محددات وضوابط العلاقات الثنائية

ملفات اللقاء بين شكري وفييرا

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي يحتفل البلدان العام المقبل بمرور مائة عام على إقامتها، بالإضافة للاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعد البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية.

وزير الخارجية ونظيره البرازيلي

وتضمنت تصريحات السفير أحمد أبوزيد الإشارة إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانيات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وحول الموضوعات متعددة الأطراف، أعرب الطرفان عن تطلعهما للتعاون في إطار تجمع البريكس، كما تناولا سبل الدعم المتبادل لترشيحاتهما في المحافل الدولية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضًا التباحث بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية ومنها سد النهضة والحرب الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا واليمن وسوريا.

وزير الخارجية البرازيل مصر سد النهضه السودان ليبيا

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك في الجولة 1

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

"أنابيب البترول" تُطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها حول مستقبل الهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمس أيام.. ماذا فعل نتنياهو في نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة