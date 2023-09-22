الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

على هامش أعمال "الأمم المتحدة"..

خلال لقائه إيلي كوهين.. شكري: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد في الأراضي المحتلة

سامح شكري ووزير خارجية
سامح شكري ووزير خارجية إسرائيل

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل أمس الأربعاء، إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، لاسيما تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

سامح شكري ووزير خارجية إسرائيل 

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأردف السفير أبو زيد بأن المناقشات بين الوزيرين تناولت بشكل مستفيض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

اجتماعات "الأمم المتحدة".. وزير الخارجية: مصر ملتزمة بمواصلة جهودها لإعادة إعمار غزة

وأكد سامح شكري على أهمية تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة والنأي عن التصعيد، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف، تبعدنا يوماً بعد يوم عن تحقيق هدف السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

لقاء سامح شكري إيلي كوهين

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على أن السلام الشامل والعادل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، وأنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكذلك، شدد سامح شكري على التزام مصر بمواصلة كافة الجهود من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود.

إسرائيل وزير الخارجية وزير خارجية مصر وإسرائيل سامح شكري إيلي كوهين الامم المتحدة

الأكثر قراءة

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

عاجل.. رئيس الوزراء من طابا: نطور مزاراتنا السياحية باستمرار لاستقبال ضيوف أم الدنيا

عاجل.. البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق "بيت المسرح" لمناقشة خطة 2024

يوسف القعيد لـ "الشاهد": موقف نجيب محفوظ من السادات لم يكن بنفس عنف موقفه من عبدالناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلال لقائه إيلي كوهين.. شكري: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد في الأراضي المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة