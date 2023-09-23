مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 فى مصر

يزداد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية خلال الساعات الأولى من الليل من قبل الملايين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في مصر

يعرض الدستور للقراء من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في مصر وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعد هي الجهة المنوط بتحديد مواعيد الصلاة وفقا لموقع المحافظات الجغرافي وهى كما يلي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:15 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:25 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:10 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:30 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:04 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:10 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:28 مساءا.



مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:25 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:12 مساءا.



مواعيد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:37 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:09 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:23 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:19 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:56 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:12 مساءا.



مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:43 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:10 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:48 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:02 مساءا.