مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 6 "مواجهات قوية"

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 6 والتي تنطلق غدًا السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتضم الجولة السادسة عدد من المباريات الهامة والتي ينتظرها الكثير من جمهور كرة القدم حول العالم حيث يبدأ البعض من محبي وعشاق الساحرة المستديرة بالبحث عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 6 بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 6

مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” خلال يومي غدا السبت والأحد القادمين وإليكم المباريات مواعيد المباريات والملاعب التي تستضيفها.

مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست

وتنطلق صافرة بداية اللقاء غدا في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد الاتحاد.

لوتون تاون × ولفرهامبتون

ويستضيف لوتون تاون نظيره ولفرهامبتون غدا في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد كينيلورث رود.

كريستال × ضد فولهام

و في تمام الساعة 5:00 مساء غدا السبت تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد فولهام من أستاد سيلهريست بارك.

برينتفورد × إيفرتون

كما يستضيف استاد جيتش كوميونيتي اللقاء الذي يجمع بين فريقين برينتفورد وايفرتون حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:30 من مساء غدا السبت وذلك بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.

بيرنلي × مانشستر يونايتد

وتختتم مباريات غدا السبت باللقاء الذي يجمع بين فريقي بيرنلي ونظيره مانشستر يونايتد حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد تيرف مور.

أرسنال × توتنهام

وتستأنف مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة التي تجمع بين فريقي ارسنال وتوتنهام وذلك في تمام الساعه 4:00 من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد الإمارات.

برايتون × بورنموث

كما يخوض فريقي برايتون وبورنموث لقائهم في الجولة السادسة في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الأحد المقبل حيث تقام المباراة على استاد آميكس ستاديوم.

تشيلسي × وأستون فيلا

صديق استاد ستامفورد فورد بريدج لقاء فريقي تشيلسي واستون فيلا مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول × وست هام

ويصطدم فريق ليفربول في الجولة السادسة بنظيره فريق وست هام وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الأحد المقبل ويستضيف اللقاء استاد أنفيلد.

شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد

وفي ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد المقبل وتنطلق المباراة على استاد برامول لين.