إقبال على معرض "أهلًا مدارس" بإمبابة.. ورواده: "تخفيضات أنقذتنا من جشع التجار"

افتتح أمس الخميس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض "أهلا مدارس" بشارع المطار بحي إمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%، والذي يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

معرض أهلا مدارس 2023 بإمبابة

ولاقى معرض أهلا مدارس 2023 بإمبابة إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقبلون على معرض أهلًا مدارس المقام بشارع المطار بمنطقة إمبابة وهو أحد المعارض التي تم افتتاحها في محافظة الجيزة.

إشادة المواطنين بمعرض أهلًا مدارس

وأشاد العديد من المواطنين بمعرض "أهلا مدارس" بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وتقول منال محمد، إحدى أهالي منطقة إمبابة إن هناك سلسلة افتتاحات متعددة شهدتها محافظة الجيزة لمعارض أهلًا مدارس تزامنا مع اقتراب العام الدراسي من أجل توفير كافة الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق الخارجية، وهو ما أنقذ أولياء الأمور من جشع التجار ورفع أسعار المستلزمات والسلع بالمحال التجارية.

ومن جهتها، أكدت روان طارق، أحد رواد معرض "أهلا مدارس" بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن المعرض لم يقتصر على معروضات الخاصة بالمدارس والعام الدراسي الجديد، بل إن المعرض يضم أيضا معروضات من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة أيضا ومجموعة متنوعة من اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل عام، وليس أولياء الأمور خلال العام الدراسي فقط، وهو ما أنقذ المواطنين جميعا من جشع التجار وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

أضافت تغريد مجدي، أحد رواد معرض أهلا مدارس 2023 بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأسعار في المعرض مخفضة للغاية معلقة :"لو الحاجة في السوق برا بـ200 و 300 هنا في المعرض بـ100 جنيه" مؤكدة أن المعرض يشمل كافة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي والحقائب والسلع الغذائية بجانب الأحذية، وغيرها من كافة احتياجات المواطنين سواء في العام الدراسي أو باقي أيام العام.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس في محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويقام المعرض بعدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس