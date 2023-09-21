الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

قرار جديد من قطاع الرقابة والتوزيع بالتموين لصرف النخالة الخشنة

النخالة الخشنة
النخالة الخشنة

أصدر أحمد مهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية دوري مديريات  لجميع المديريات التموينية بالمحافظات حصلت "الدستور" على نسخة منه، جاء فيه توجيه لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه بناءً على توجيهات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  بشأن صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد الموردين القمح المحلي موسم 2022م وكذا كافة الجهات المستفيدة الواردة بالتوجيه الوزارى رقم (18) لسنة 2022م.

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وأخطر الوزير المديريات التموينية لاتخاذ الإجراءات التالية:- قيام المديريات التموينية بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين هو بتاريخ 15 أكتوبر 2023 م بالنسبة للمزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف - أو المزارعين والموردين الذين حصلوا أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة، حالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م وعملًا على توفير النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة، تقوم المديرية وكافة المطاحن التموينية العاملة بدائرة المحافظة بصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة من (موردي القمح المحلي - مرين الماشية - مصانع الأعلاف - تجار وشركات الأعلاف) طبقًا للضوابط الواردة بالتوجيه الوزاري رقم (18) لسنة 2022م.

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"التموين" في 9 سنوات.. تطوير المطاحن لتحسين جودة إنتاج الدقيق

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احمد مهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع التموين والتجارة الداخلية جميع المديريات التموينية على المصيلحى وزير التموين صرف النخالة النخالة الخشنة المديريات التموينية موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلى المزارعين والشركات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين تفاصيل القرار الخاص لصرف النخالة

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