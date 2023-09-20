الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تعلن عن وظائف جديدة بالشركة القابضة للصوامع

الصوامع
الصوامع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في القابضة للصوامع والتخزين، عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بصوامعها، بنظام المكافأة الشاملة.

وأوضحت وزارة التموين في القرار الذي حصلت عليه "الدستور " أن الوظائف المتاحة متوافرة داخل 10 محافظات، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، السويس.

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وقالت وزارة التموين إن الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير جيد جدا، وأن يكون خريج جامعة حكومية.

-مهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، بتقدير جيد جدا، خريج جامعة حكومية.

- فني كهرباء حاصل على دبلوم صنايع كهرباء، وفنى ميكانيا، حاصل على دبلوم صنايع.

إخصائي زراعي، حاصل على بكالوريوس زراعة، وفني زراعي، حاصل على دبلوم زراعة، وأمين عهده قمح، حاصل على دبلوم متوسط، ووزان حاصل على دبلوم متوسط، وأن يكون لديه رخصة سارية.

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شروط التقدم لوظائف وزارة التموين

وحددت وزارة التموين بعض الشروط يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف.

-أن لا تزيد سن المتقدم على 30 عام في يناير 2024.
-أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة
-اجتياز الاختبارات الخاصة بكل وظيفة

من جهة أخرى، عقدت البورصة المصرية للسلع، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، جلستها رقم 78 للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفير القمح بسعر عادل، ما ينعكس إيجاباً على أسعار الدقيق، والمنتجات التي يدخل في صناعتها بالأسواق.

وتخصص البورصة المصرية للسلع جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، في حين يتم التداول على سلعة السكر الأبيض يوم الخميس.

يذكر أن البورصة المصرية للسلع، عقدت جلستها رقم 77 يوم الأحد، الموافق 17 سبتمبر، للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية، بطرح 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

وجرى تنفيذ 17 عملية شراء بالفعل بإجمالي كميات قد رها 1,957.500 طن، وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 38 طلبا، بإجمالي كمية قدرها 5,445.500 طن. 

وعقدت البورصة المصرية للسلع، أمس الإثنين 18 سبتمبر، أولى جلساتها للتداول على سلعة كسب فول الصويا، والتي تدخل في صناعة الأعلاف، ويأتي ذلك في إطار توفير مدخلات الإنتاج لمصانع الأعلاف بسعر عادل، وهو ما ينعكس إيجاباً على أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق، حيث تخصص البورصة المصرية للسلع، جلسات يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، للتداول على سلعة الذرة الصفراء، أو سلع تدخل ضمن مستلزمات صناعة الأعلاف.
 

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وزارة التموين والتجارة الداخلية القابضة للصوامع والتخزين المكافأة الشاملة وزارة التموين القليوبية الدقهلية الشرقية

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