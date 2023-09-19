الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بمعرض "أهلا مدارس"

معرض أهلا مدارس
معرض "أهلا مدارس"

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية في معرض "أهلاً مدارس" بجميع المحافظات، بجانب توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس.

أسعار الأدوات المكتبية في معرض "أهلاً مدارس":


- دستة أقلام جافة بـ 22.5 جنيه.
- ألوان خشبية بـ 20 جنيه.
- ألوان مائية بـ 25 جنيه.
- أستيكة بـ 2 جنيه.
- قلم سنون بـ 10 جنيهات.
- دستة أقلام رصاص بـ 17.5 جنيه.
- براية بـ 7.5 جنيه.
- مقلمة بين 30 و 65 جنيها.
- جلاد بين 10 و 12.5 جنيه.
- كراسة رسم بين 16 و 45 جنيها.
- 10 كشاكيل 60 ورقة بـ 95 جنيها، و10 كشاكيل 40 ورقة بـ 69 جنيها.
- 20 كشكول 28 ورقة بـ 110 جنيهات.
- كشكول سلك بـ 26 جنيه، وكشكول وسط بـ 24 جنيه.
- مسطرة صغيرة بـ 3 جنيهات، والكبيرة بـ 7.5 جنيه.
- ألوان فلوماستر بـ 25 جنيه.
- شنطة مقاس 14 بسعر 160 جنيها.

وزير التموين: 5 معارض رئيسية "أهلا مدارس" بالجيزة

أسعار السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس"

- الأرز عريض الحبة: 22 جنيهاً.
- الأرز الهندي: 20 جنيهاً.
- السكر: 20 جنيهاً.
- الزيت 800 مل: 40 جنيهاً.
- الدقيق: 18 جنيهاً.
- 1/2 لحم قطع: 85 جنيهاً.
- 1/2 لحم مفروم: 85 جنيهاً.
- دواجن مجمدة سعر الكيلو: 85 جنيهاً.
- دواجن مجمدة كيلو و100 بسعر: 93 جنيهاً.
- بط العابد سعر الكيلو: 97 جنيهاً.
- البيض الأبيض: 135 جنيهاً.
- البيض الأحمر: 140 جنيهاً.

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وتم طرح المكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7.5 جنيه، والمكرونة الأسباجتي بوزن 400 جرام بسعر 8 جنيهات. كما تم طرح سكر معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا، وأرز مستورد بنفس السعر، وزيت الخليط بوزن 800 مل بسعر 40 جنيهًا، وأرز محلى بوزن 1 كيلوجرام بسعر 22 جنيهًا، وشاي بوزن 250 جرام بسعر 44 جنيهًا، ودقيق بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا، كما تم طرح سمنة بوزن 650 جرام بسعر 42 جنيهًا، وسمنة بوزن 700 جرام بسعر 48 جنيهًا، وسمنة بوزن 1.5 كيلوجرام بسعر 97.5 جنيه.

وتم أيضًا طرح زيت ذرة بوزن 800 مل بسعر 70 جنيهًا، وزيت عباد الشمس بوزن 800 مل بسعر 59 جنيهًا. كما تم طرح لحوم مجمدة من البرازيل بوزن 500 جرام مكعبات بسعر 85 جنيهًا، ولحوم مفرومة من البرازيل بوزن 500 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاج مجمد من البرازيل بوزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيهًا.

 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء يوم الأحد، معرض "أهلاً مدارس" في شارع فيصل بالجيزة.

تستهدف معارض "أهلاً مدارس" توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مختلف مراحل التعليم، إضافة إلى توفير ملابس "اليونيفورم". وتشارك في هذه المعارض كبرى الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض "أهلاً مدارس" طوال فترة إقامتها وتأمين كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية.

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