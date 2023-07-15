لاستقبال القمح.. وزير التموين يصدر قرارات جديدة بشأن تحديد عدد الصوامع

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣، بشأن غلق عدد من الصوامع لاستقبال القمح بسب قرب غلق الموسم في 15 أغسطس المقبل، وبسب قلة المودر وبناء علي مذكرة تم عرضها من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بشأن غلق موسم، القمح المحلي ۲۰۲۲ واستمرار العمل في بعض المواقع التخزينية التابعه للشركة، وعدد من مكاتبات الواردة من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والجهات المسوقة بشان المواقع التخزينية التابعه لهذه الجهات المطلوب استمرار العمل بها.

وفي هذا الصدد جاء قرار وزير التموين في التوجيه الوزاري والذي تنفرد "الدستور "بنشره، أنه نظرا لانخفاض الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ وبناءا على موقف أرصدة الأقماح المستوردة المتاحة للطحن بالموانى والصوامع والمطاحن التموينية وعملا على توفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بهذه المطاحن يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل يوم الأحد الموافق ٧/١٦/ ۲۰۲۳، مع استمرار التوريد فى المواقع التخزينية الآتية:

*محافظة الشرقية: {صومعة ههيا . صومعة أبو حماد صومعة صان الحجر شونة دويدة - شونة الإخلاص - شون ( فاقوس المركزية - القرين - سنجها - منيا القمح الجديدة بنك).

شون (إبراهيم حسن آل سلیم - سنتريس - السباعي - أبو شعبان - صوامع المنى ) مطاحن شرق الدلتا - شونة الضحى والعمدة مطاحن جنوب القاهرة ).

*محافظة البحيرة: {مجمع صوامع دمنهور ( الزاوية ) - صومعة النوبارية - شونة مضرب أبو حمص - شونة مصنع علف الدلنجات)

*محافظة الدقهلية: ( صومعة بنى عبید صومعة ميت غمر صومعة شربين (صومعة بهرند شونة السنبلاوين - شونة دكرنس - شونة بلقاس ) مطاحن }.

*محافظة كفر الشيخ: { صومعة سيدى سالم صومعة دسوق - منجزا ونة بيلا . شونة مطحن دسوق شونة مطحن كفر الشيخ}.

*محافظة الاسكندرية: { صومعة كينج مربوط }.

*محافظة الإسماعيلية: { صومعة القنطرة شرق).

*محافظة القليوبية: { شونة مطحن بنها - هنجر كفر شكر}.

*محافظة الغربية: { شونتي ( نمرة البصل قطور ) بنك . شونة الفاخر. صومعة شبشير).

*محافظة المنوفية: { صومعة كفر داود . ( هنجر ميت الكرام . شونة بركة السبع ) بنك }.

*محافظة دمياط: {شونة مطحن السادات - هنجر كفر سعد بنك }.

*محافظة الجيزة: (صومعة أطفيح ).

*محافظة الفيوم: {صومعة طامية - الصوامع المعدنية مطاحن شونتي ( الشواشنة - ع قلمشاة ) بنك }.

*محافظة بنى سويف: {صومعة سدس- شون ( شنرا - سمسطا - إهناسيا ) بنك }

*محافظة المنيا: {صومعة الشيخ فضل - صومعة البهنسا صومعة نفرتيتي شونة مطحن ملوى )

*محافظة أسيوط: {صومعة اسيوط ) عرب العوامر ) - شون ( القوصية . أبوتيج - نزلة عبد اللاه ) بنك )

*محافظة سوهاج: {صومعة طهطا - ( بنكر طهطا - شونة سوهاج) مطاحن - شونتي ( جهينة أخميم) بنك ) .

*محافظة قنا: { شونتي ( فرشوط قوص ) مطاحن} .

*محافظة الأقصر : { شونتي ( أرمنت إسنا ) مطاحن .

*محافظة أسوان : { شونة صومعة المفالسة (صومعة أسوان شونة كوم أمبو) مطاحن }.

*محافظة الوادى الجديد : { صومعة الخارجة. شونة الفرافرة بنك }.

ويتم سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسيةالبرامج القمح التموينى تحت إشراف اللجان المشكلة للصرف طبقا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٢.

تكون الأولوية في سحب الأقماح المحلية موسم ۲۰۲۲ من مواقع إستلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة، وتحرر لها محضر غلق وطبقا للبرنامج التنفيذى لصرف القمح المحلى موسم ۲۰۲۲ المعد بمعرفة لجنة برامج القمح التمويني وذلك على النحو التالي:

مراكز تجميع الأقماح المحلية .

الشون والهناجر والبناكر.

الصوامع.

المادة الثانية:

قيام لجنة برامج القمح التموينى بتحديد ترتيب الأماكن التي سيتم سحب الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٣، منها وفقا لما ورد بالمادة الأولى من التوجيه.

المادة الثالثة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخه.

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