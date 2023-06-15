الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" في 9 سنوات.. تطوير المطاحن لتحسين جودة إنتاج الدقيق

الدقيق
الدقيق

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ9 سنوات الماضية، منها مشروع تطوير شركات المطاحن، حيث جرى تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين منتج الدقيق وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح في اليوم، بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه، كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بـ5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، كذلك تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.

الأقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية 270 مليون رغيف الطاقات الإنتاجية الخبز المدعم تطوير المطاحن تطوير ورفع كفاءة حجم الأنتاج اليومي

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