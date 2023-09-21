قيادى بـ"مستقبل وطن" يقيم معرضين للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بسوهاج

نظَّم رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، معرضين للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة عن مثيلهما بالأسواق، الأول بمركز المنشأة والآخر بقرية البواريك التابعين لمحافظة سوهاج ويستمران لمدة 7 أيام، وذلك تحت رعاية حزب "مستقبل وطن".

تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور

وأكد عبدالغني، في بيانٍ له اليوم، أن المعرض يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وأيضًا مواجهة الغلاء وجشع التجار، موضحًا أنه تم توفير كل المستلزمات المدرسية وجميع الاحتياجات التي يحتاجها الطلاب بالمعرض، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشار القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إلى أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين منذ اليوم الأول من افتتاحه، والذي يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية، في ظل الأسعار المخفضة التي امتاز بها، فضلًا عن جودة المنتجات، من حيث الأدوات المدرسية، وكتب خارجية، وشنط جلدية وملابس وغيرها، كاشفًا عن حصول الطلاب الأيتام على مستوى المحافظة على كل المستلزمات المدرسية مجانًا دون دفع أي أموال لمساندتهم.

ولفت عبدالغني، إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف بجانب المواطنين وتخفيف العبء عنهم وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية وخاصة مع دخول العام الدراسى الجديد وذلك بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى أكثر من 30%، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر.