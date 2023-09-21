الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم 160 مزارعًا في احتفالية العمال والفلاحين بـ"مستقبل وطن" في بني سويف

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرَّمت أمانة العمال والفلاحين في حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بني سويف، اليوم، 160 فلاحًا، بمناسبة عيد الفلاح المصري، وذلك خلال احتفالية جرى تنظيمها بمقر أمانة الحزب في المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية التي جاءت بإشراف أحمد حمودة، أمين العمال والفلاحين في المحافظة، توزيع هدايا عينية على الفلاحين عبارة عن حقيبة تضمنت عناصر غذائية للأرض الزراعية ومبيدات حشرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم في الحزب بالمحافظة، المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتوني عثمان، الأمين المساعد، ورجب حافظ، عضو هيئة المكتب، وعمرو شحاتة، أمين العلاقات العامة بالحزب، وعمرو رجب أمين الإعلام، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين.

وقدَّم النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، التهنئة للفلاح المصري، مؤكدًا دوره الكبير في الإنتاج الزراعي لما يمتلكه من خبرة متوارثه عبر الآلاف السنوات.

قافلة توعوية وخدمية

وفي سياقٍ آخر، نظمت أمانة المرأة في حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بني سويف، قافلة توعوية وخدمية وذلك بمقر مركز شباب قرية الدوالطة بمركز بني سويف.

وتناولت الندوة التي حضرتها الدكتورة هبة عبدالعظيم، أمين المرأة في أمانة المحافظة، توعية السيدات بدور وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما تناول اللقاء تقديم قافلة خدمية استعراض مزايا كارت الخدمات المتكاملة وفيزا تكافل وكرامة والبطاقات التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور شيماء محمد، أمين المرأة في حزب "مستقبل وطن" بمركز بني سويف، ومها عرفة أمين مساعد المرأة بهيئة، وأميرة فاروق عضو الأمانة، وعزة بسيوني مدير تموين بني سويف، وسيد قبيصي مسؤول بالتضامن الاجتماعي.

بني سويف مستقبل وطن عيد الفلاح المصري أمانة العمال والفلاحين وزارة الزراعة أمانة المرأة

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