الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن المنوفية يعقد اجتماعًا لبحث سبل دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية اجتماعا تنظيميا لأمانة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك لبحث سبل دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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"الحياة اليوم" تواصل متابعة التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات الرئاسية

إعلان دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وعقد الاجتماع تحت رعاية النائب سامر التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية وبدعوة وصابر أبويوسف أمين حزب مستقبل وطن بسرس الليان، وشارك فيه عدد كبير من بينهم النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عضو لجنتي الصحة والقيم بمجلس النواب.

والنائب أيمن معاذ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كما حضر الاجتماع النائب هشام الحاج علي عضو مجلس الشيوخ بالإضافة إلى أعضاء هيئة المكتب والأمناء بمدينة سرس الليان، وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة التي نفذها خلال فترة حكمه وللحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

يأتي هذا فيما سبق وأعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسبق وأطلق حزب مستقبل وطن ملتقى شبابي وهو الأول من نوعه تحت شعار "ملتقى شباب مصر.. مشاركة من أجل الوطن"، ويأتي هذا الملتقى بهدف تشجيع الشباب على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وأعلن الملتقى دعمه وتأييده لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة.

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ملتقى لحشد الناخبين

نظم الملتقى أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومشاركة ممثلي شباب الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية وهي تنسيقية شباب الأحزاب، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، وتحالف الأحزاب المصرية، وحزب المؤتمر، وحزب الحرية المصري، وأسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد شباب العمال، وبرلمان شباب مصر.

حزب مستقبل وطن المنوفية سرس الليان انتخابات الرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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