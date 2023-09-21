الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يوجه بإصلاح كسر بسور كوبري "الحواصلية"

إصلاح كسر بسور كوبري
إصلاح كسر بسور كوبري الحواصلية بمركز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بسرعة إصلاح الكسر الموجود بسور كوبري الحواصلية ووجود فتحات واسعة، تفاديًا لسقوط أحد المارة بالمياه، وحفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، وذلك استجابة لشكوى أهالى قرية الحواصلية التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان.

وعلى الفور، قامت الأجهزة التنفيذية بـمركز ومدينة المنيا، بسرعة إصلاح الكسر و تركيب ولحام 4 فتحات بأحد جانبى سور الكوبرى، واتخاذ كافة التدابير اللازمة تجنبا لوقوع أية خسائر بشرية أو مادية حيث تابع اللواء هاني بدوي رئيس المدينة فريق الرصد الميداني لمتابعة شكوي لمواطنين يتضررون من جود فتحات بالسور الحديد بكوبري الحواصلية التابع لقرية بني محمد سلطان كانت تمثل خطورة علي المارة والأطفال خاصة وأن الكوبري يعتبر من المنافذ الرئيسيه الرابط بين قري الحواصلية وريده من الجهة الغربيه وقري بني محمد سلطان من الجهة الشرقية.

ومن جهته؛ أكد أحمد عمر سكرتير المدينة المشرف علي إدارة التواصل بأن فرق التواصل تتابع اي شكاوي ويتم عرضها اول باول علي رئيس المدينة تنفيذا لتوجيهاته لرؤساء القري والاحياء والإدارات الخدمية لإيجاد اسرع وافضل الحلول لتحقيق رضا المواطن.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق ووجه بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري " أبو المكارم " علي البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من الاثنين الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢٣ حتي انتهاء أعمال صيانة الكوبري.

وقال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى.

380428748_795794885887469_305948091946978054_n
380428748_795794885887469_305948091946978054_n
380483200_795793185887639_8303768948210665303_n
380483200_795793185887639_8303768948210665303_n
380490176_795795145887443_5043906142627816417_n
380490176_795795145887443_5043906142627816417_n
380490229_795794015887556_7924923220063673650_n
380490229_795794015887556_7924923220063673650_n
381035663_171973222550993_41803036226181155_n
381035663_171973222550993_41803036226181155_n
محافظ المنيا كسر بسور كوبري الحواصلية مركز المنيا شكوي أهالي قرية الحواصلية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

تحرير 20 مخالفة تموينية و74 مخالفة إشغال طريق فى حملات مكبرة ببنى مزار بالمنيا

إزالة 36 حالة تعدٍ ومخلفات بناء بأبوقرقاص وبنى مزار ومطاى بالمنيا

المنيا: تطهير خزانات المياه وتوافر طفايات الحريق ورفع المخلفات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محافظ المنيا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة المالية لبلوغه سن المعاش

المنيا.. إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى مزار

محافظ المنيا يشيد بجهود لجنة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ المنيا: "مصلحة المواطن" هدف العمل المشترك

ضبط ربع طن لحوم فاسدة وجبن منتهي الصلاحية في المنيا

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

مصادر لـ"الدستور": زيادة الأجور تطبق أكتوبر المقبل.. ولن تصرف بأثر رجعى

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بمناسبة المولد النبوى الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟