محافظ المنيا يوجه بإصلاح كسر بسور كوبري "الحواصلية"

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بسرعة إصلاح الكسر الموجود بسور كوبري الحواصلية ووجود فتحات واسعة، تفاديًا لسقوط أحد المارة بالمياه، وحفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، وذلك استجابة لشكوى أهالى قرية الحواصلية التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان.

وعلى الفور، قامت الأجهزة التنفيذية بـمركز ومدينة المنيا، بسرعة إصلاح الكسر و تركيب ولحام 4 فتحات بأحد جانبى سور الكوبرى، واتخاذ كافة التدابير اللازمة تجنبا لوقوع أية خسائر بشرية أو مادية حيث تابع اللواء هاني بدوي رئيس المدينة فريق الرصد الميداني لمتابعة شكوي لمواطنين يتضررون من جود فتحات بالسور الحديد بكوبري الحواصلية التابع لقرية بني محمد سلطان كانت تمثل خطورة علي المارة والأطفال خاصة وأن الكوبري يعتبر من المنافذ الرئيسيه الرابط بين قري الحواصلية وريده من الجهة الغربيه وقري بني محمد سلطان من الجهة الشرقية.

ومن جهته؛ أكد أحمد عمر سكرتير المدينة المشرف علي إدارة التواصل بأن فرق التواصل تتابع اي شكاوي ويتم عرضها اول باول علي رئيس المدينة تنفيذا لتوجيهاته لرؤساء القري والاحياء والإدارات الخدمية لإيجاد اسرع وافضل الحلول لتحقيق رضا المواطن.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق ووجه بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري " أبو المكارم " علي البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من الاثنين الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢٣ حتي انتهاء أعمال صيانة الكوبري.

وقال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى.

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