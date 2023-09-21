أخبار الظهيرة|تخصيص 62 قطعة أرض بالمدن الجديدة و"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، ترصد "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة".

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023- 2024.

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"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ774 ألف جنيه

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض أمس الأربعاء إيرادات كلية بقيمة مليون و492 ألفًا و620 جنيهًا وهي حصيلة إيرادات 10 أفلام.

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تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة.

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"الأرصاد": استقرار حالة الطقس على مستوى الجمهورية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

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التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تصدرت أسعار الدواجن ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد الزيادة الملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار عدة جنيهات في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن.

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العراق يكشف تفاصيل الضربة الجوية التى استهدفت عناصر إرهابية فى كركوك

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن نتائج الضربة الجوية التي تستهدفت أوكار داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك، مؤكدة العثور على أربع جثث لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي.

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