الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|تخصيص 62 قطعة أرض بالمدن الجديدة و"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر

الظهيرة
الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، ترصد "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة".

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس 21 سبتمبر 2023 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع - اوفسايد-offside

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023- 2024.

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"فوى فوى فوى" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ774 ألف جنيه

مشاهير ونجوم .. "فوي فوي فوي" لـ محمد فراج ونيللي كريم ينافس على هذه الجائزة العالمية

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض أمس الأربعاء إيرادات كلية بقيمة مليون و492 ألفًا و620 جنيهًا وهي حصيلة إيرادات 10 أفلام.

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تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية

بعد تجديد الثقة.. السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة.

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"الأرصاد": استقرار حالة الطقس على مستوى الجمهورية

حالة الطقس غدا الخميس.. رطوبة منخفضة وحرارة شديدة بهذه المنا | مصراوى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

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التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تربية الدواجن.. أفضل 5 أنواع مقاومة للحرارة والأمراض ومنافذ توزيعها

تصدرت أسعار الدواجن ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد الزيادة الملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار عدة جنيهات في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن.

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العراق يكشف تفاصيل الضربة الجوية التى استهدفت عناصر إرهابية فى كركوك

القبض على منفذي التفجيرات الاخيرة في كركوك

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن نتائج الضربة الجوية التي تستهدفت أوكار داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك، مؤكدة العثور على أربع جثث لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي.

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الأرصاد حالة الطقس مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك مشروعات عمرانية بورصة الدواجن أسعار الفراخ

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