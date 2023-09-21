الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023- 2024، حيث تنقل على قناة أون تايم سبورتس.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

الزمالك يدرس نقاط قوة وضعف بيراميدز

وعكف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على مدار اليومين الماضيين لتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف في صفوفه، وطريقته في الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عبدالله جمعة - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا". خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد أن دعم صفوف فريقه بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل المنافسة على الألقاب فى الموسم الجديد.

الحجز على أموال نادي الزمالك 

وفي سياق متصل رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادى الزمالك بالبنوك التي تقدر بالملايين.

 كان أقام ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك، وطالب في الدعوى بأنه تقدم بحجوزات تنفيذية لرئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، الذي قرر تنفيذ الحجوزات التنفيذية على جميع أرصدة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدى البنك، نفاذًا لـ28 حكمًا قضائيًا باتًا ونهائيًا والتي تتجاوز الملايين. 

جاء في الدعوى أن المدعي ثبت له الحجوزات التنفيذية على أرصدة النادي لدى البنوك، ومنذ 2022 حتى الآن لم يتم تنفيذ الحجز، واستند إلى قانون المرافعات في أنه وفقًا للقانون الحالي أن الدائن وحده هو المسئول بحصيلة التنفيذ دون أن يشاركه غيره من الحاجزين اللاحقين.

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