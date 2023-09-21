تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (العمرانى المتكامل – العمرانى المختلط – الصناعى الغذائى – المدرسة – المركز الطبى – النادي الرياضي الاجتماعي – مكتب البريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

تخصيص 18 قطعة أرض فى 6 أكتوبر

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة تم تخصيص 18 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى مختلط – مدرسة – مركز طبي – تجارى إدارى)، وفى مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – نادٍ رياضي اجتماعي – تجارى إدارى)، وفى مدينة العاشر من رمضان تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعى غزل ونسيج وصباغة – مخازن – مركز إسلامي – تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة الشيخ زايد تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى ترفيهى – محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة السادات تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (تجارى – صناعي غذائي).

تخصيص 6 قطع أراضٍ في مدينة بدر

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى – جراج وصيانة سيارات)، وفى مدينة الشروق تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – إدارى تجارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (عمراني – سكني إداري تجاري)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (عمراني متكامل – سكني تجاري).

وأشار الوزير إلى أنه فى مدينة حدائق العاصمة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد، وفى مدينة المنصورة الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة غرب قنا تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تعليم عالي، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة حدائق أكتوبر تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجاري إداري.