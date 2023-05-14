الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة العراقية تعلن القبض على 4 عناصر من "داعش" فى ديالى

داعش
داعش

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، عن القبض على 4 عناصر من "داعش" الإرهابي في ديالى.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية أن مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ضغطها على المناطق التي صدرت بحقها تقارير استخباراتية تتضمن احتمالية وجود أوكار للإرهابيين وحواضن داعمة لهم مستغلين طبيعتها الجغرافية، ومن خلال استمرار العمليات الاستخباراتية الدقيقة تم التوصل إلى وجود شبكة إرهابية تقدم الدعم لعناصر "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والأموال والمستلزمات الأخرى.

وأضاف: بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على أربعة متهمين من عناصر عصابات "داعش" كانوا يقدمون الدعم لأوكار للإرهابيين، مبينًا أنه تم إجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرًا أمنيًا على المحافظة، وأجرى التحقيق معهم تحت إشراف القضاء.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر "داعش" ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة تستهدف معظمها نشاط خلاياه الإرهابية عند المناطق النائية والحدودية.

الحكومة العراقية داعش الإرهابية الاستخبارات العراقية داعش الإرهاب

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