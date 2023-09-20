الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تاريخ ومهام الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" تاريخ ونشأة ومهما الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم إنشاؤها إعمالًا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة.

 

مهام الهيئة الوطنية للانتخابات

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم كل العمليات المرتبطة بها، وكذلك الإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة.

ولا يجوز التدخل في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين كل الناخبين والمرشحين.

كما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية ومستمرة، إلى جانب دعوة المواطنين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها.

كما تشمل اختصاصات الهيئة كذلك على تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان وحتى خارجها.

كما يتضمن دور الهيئة وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين وتلقي التظلمات الخاصة بالعملية الانتخابية.

أيضًا تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين بالخارج بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها والقائمين عليها، مع توفير كل الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.

كما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تُقدم.

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