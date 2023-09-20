زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

استيقظ اليوم المواطنون على زلزال مطروح، حيث شعر به الكثير من المواطنين، ووقع الزلزال تحديدًا في تمام الساعة 4:33:12 صباحًا بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.

وأثار زلزال اليوم مخاوف المواطنين لا سيما نتيجة الكوارث العربية المتتالية التي وقعت مؤخرًا في المنطقة العربية، وبالفعل أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن وقوع زلزال مطروح في أقصى غرب البلاد، وذلك في بيان تفصيلي من الشبكة القومية للزلازل على صفحته الرسمية.

زلزال مطروح

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد وتفاصيل الهزة التي حدثت الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء، وكان الزلزال الذي ضرب غرب مصر بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.

وتضاعف تفاعل المواطنون مع زلزال مطروح اليوم وذلك في تمام الساعة 2 مساءً، وزادت معدلات البحث عن زلزال مطروح على المواقع الإخبارية حتى وصلت معدلات البحث إلى 100 عملية في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين، وذلك بحسب أداة جوجل تريند.

خسائر زلزال مطروح

وتصدرت محافظة مرسى مطروح أكثر المحافظات بحثًا عن زلزال اليوم، وذلك نتيجة لوقوع الزلزال في زمام المحافظة، وعلى الرغم من أن الزلزال لم يخلف أي خسائر، إلا أنه تصدر التريند بواقع 100 عملية بحث من قبل أهالي مطروح في تمام الساعة 3 عصرًا.

حيث كان موقع الزلزال 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح بين خط العرض 32.52 شمالًا وخط الطول 24.79 شرقًا بعمق 13.68 كيلومتر.

وتأتي محافظة جنوب سيناء في المركز الثاني في المحافظات الأكثر بحثُا عن زلزال مطروح يواقع 61 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وذلك في تمام الساعة 3.30 عصر اليوم، بحسب أداة جوجل تريند.

وفي المركز الثالث جاءت محافظة الأقصر بمعدل 56 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ثم الاسكندرية بواقع 40 عملية بحث خلال الأربع ساعات الماضية، وأخيرًا جاءت محافظة المنوفية بواقع 34 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وفق أداة جوجل تريند.

زلزال اليوم

يذكر أن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أنه لا يوجد خسائر جراء زلزال اليوم، إذ إنه لم يرد للمعهد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن نطاق الزلزال كانت في الأراضي الليبية وليس داخل الأراضي المصرية، حيث إن مركز الزلزال يبعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسي مطروح وهي أقرب مدينة ونقطة مصرية لمركز الهزة الأرضية.