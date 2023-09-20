الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مش مؤثر".. "القومى للبحوث الفلكية" يتحدث لـ"الدستور" عن زلزال مطروح

زلزال
زلزال

تصدر زلزال محافظة مطروح محركات البحث على جوجل، وشعر المواطنون بالخوف من تأثير هذا الزلزال على باقي المحافظات.

 

وعلق الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية على المتخوفات المنتشرة بشأن الزلزال الذي وقع فى مرسى مطروح، قائلًا إن الزلزال أقل من المتوسط وغير مؤثر، موضحًا أن أى زلزال يكون مؤثرًا إذا كان فوق الـ 6، معقبًا: "إحنا بنتكلم فى حاجة بسيطة والدليل على ذلك إن محدش حصل له حاجة خالص".

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وأضاف لـ"الدستور"، أن الزلزال لم يحدث داخل الأراضي المصرية ولكن كان بداخل ليبيا وإحساسنا به كان معدومًا وقد حدث وقت النوم لذلك لم يشعر به أحد. 

وفى نصائحه للمواطنين قال الدكتور شريف الهادي إنه يجب على المواطنين الاطمئنان لأن هذه الزلازل عادية وتحدث من حين لآخر ولا يوجد أى نوع من أنواع القلق، وهذا الزلزال قد تم تسجيله فور وقوعه ولا يوجد تأثير سلبي بسببه أو حتى تأثير سلبي على البنية التحتية.

فى السياق ذاته قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأشار القاضي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالًا، وخط طول 24.79 درجة شرقًا.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت. 

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