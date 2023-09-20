الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زلزال بقوة 4.53 درجة يهز مطروح (تفاصيل)

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

شعر سكان مدينة مرسى مطروح، وغرب مصر، بهزة أرضية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال الذي ضرب غرب مصر بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بعد 265 كيلو متر شمال غرب مرسى مطروح بين خط العرض 32.52 شمالًا وخط الطول 24.79 شرقًا بعمق 13.68 كيلو متر.

ووقع الزلزال تحديدًا الساعة 4:33:12 صباحًا بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.

زلزال بقوة 6.2  يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الأربعاء قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 (21,14 ت غ الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.

وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.

ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

زلزال مطروح البحوث الفلكية هزة أرضية زلزال غرب مصر

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