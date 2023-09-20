الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وليد فياض: الطاقة الشمسية تؤمّن للبنان استقلالية كبيرة فى إنتاج الطاقة

وزير الطاقة اللبناني
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الأربعاء، أهمية انتقال لبنان إلى الطاقة المتجددة، قائلًا إن هذا العام ستكون حاسمة بالنسبة للبنان، حيث ستحدد انتقال لبنان من الطاقة العادية إلى بلد يعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وأيضا الهايدرو باور ليمثلوا معاً ما نسبته 20 إلى 30 % من الطاقة المعتمدة في لبنان، وسترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة وخصوصاً أن هناك إمكانات كبيرة لتحسينها، حسب موقع لبنان 24.

وأضاف: "الطاقة الشمسية تؤمن لنا استقلالية كبيرة في إنتاج الطاقة وبناء الاقتصاد، ومن هنا أنادي بضرورة تحسين المؤسسات العامة لتستفيد من الطاقة الجديدة لإكمال مسيرتها رغم الظروف الصعبة".

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الطاقة الشمسية فى لبنان

شهدت سوق الطاقة الشمسية في لبنان زخمًا كبيرًا منذ عام 2010 بالنسبة للاستعمال المنزلي، وسط توقعات بطفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة في تركيب المحطات لخدمة القطاعين التجاري والصناعي.

والشهر الماضي، قال مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة (إل سي آي سي) المهندس بيير الخوري، إن سوق الطاقة الشمسية في لبنان قد شهدت انطلاقًا حقيقيًا عام 2010، عندما وضعت الحكومة اللبنانية هدفًا يتمثل في زيادة حصة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 12% بحلول عام 2020.

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نمو سوق الطاقة الشمسية فى لبنان

وأضاف الخوري، أن سوق الطاقة الشمسية قد نمت بوتيرة متسارعة تراوحت ما بين 140 و160% خلال المدة ما بين 2010 و2020.

وأشار مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة إلى أن ما حدث خلال عامي 2019 و2020 من أزمة اقتصادية وانهيار العملة اللبنانية قد تسبَّب في رفع الدعم عن تكلفة الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان، وعن الديزل المُستعمَل لتشغيل المولدات الخاصة، مما رفع سعر الكهرباء على المواطنين والقطاعين العام والخاص بشكل جنوني.

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