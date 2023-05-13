السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الطاقة اللبناني يصدر قرارا بالسماح ببيع المحروقات بالدولار الأمريكي

براميل نفط
براميل نفط

أصدر وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض قراراً يسمح لمحطات الوقود بتسعير المحروقات وتحصيل ثمنها من المواطنين بالدولار الأمريكي وفقاَ لسعر صرف الدولار المحدد بقرار تسعيرة وزارة الطاقة والمياه.


وطلب فياض في قراره السماح للمواطنين الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي وفقا لسعر الوقود المعلن من قبل الوزارة على التطبيق المخصص بذلك، معتبرا ان هذا القرار يأتي تسهيلا لعمل المحطات وتفاديا للتلاعب في سعر صرف الدولار ضمانا لحق المواطن.

 

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا في شهر مارس الماضي يلزم محلات السوبر ماركت بتسعير جميع منتجاتها بالدولار الأمريكي على أن يخير المواطن بين الدفع بالدولار أو الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعلن على صندوق الدفع والمتغير وفقا لتغير سعر الصرف في السوق غير الرسمية.

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