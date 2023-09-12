الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما الذى يعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية فى لبنان؟.. باحث سياسى يجيب

جورج العاقوري
جورج العاقوري

أوضح جورج العاقوري، الكاتب والباحث السياسي، أسباب عرقلة الانتخابات الرئاسية في  لبنان، قائلًا: "إن زيارة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية، السيد جان إيف لودريان، لبنان، شهدت استمرارًا لحوارات ثنائية  خصوصًا بين حزب الله والتيار الوطني الحر، لم تفضِ إلى نتيجة واضحة حتى هذه اللحظة".

جلسات مجلس النواب 

وأضاف العاقوري خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا قد شهدنا مبادرة للرئيس سمير بري قديمة جديدة عبر طرحه الحوار قبل الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هذه المرة حدد حوارًا لسبعة أيام يليه جلسات مجلس نواب لم نعرف إن كانت جلسة لدورتين أم جلسات متتالية.

وأوضح أن هذه المبادرة بالمبدأ الذي حاول من خلالها برّي الالتفاف على واجبه الدستوري، لأن الدستور اللبناني واضح، حيث يجب على رئيس مجلس النواب الدعوة انتخاب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الأولوية هي انتخاب رئيس الجمهورية، وأي حوار خارج هذا السياق يأتي معرقلًا له. 

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